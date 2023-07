Calciomercato Bologna, Arnaturovic verso la permanenza in rossoblu, mentre per Dominguez aumentano le pretendenti

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si è tenuto oggi un summit di mercato in casa Bologna, da cui è uscita la sicurezza per Thiago Motta di avere ancora Arnautovic in squadra.

Chi non è sicuro di rimanere è Nico Dominguez. Sull’argentino ci sono Fiorentina, Roma, Milan e Fenerbahce.

