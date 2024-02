Calciomercato Bologna, doppio colpo dei rossoblu: dall’Inter arriva Nezirevic e dall’Halmstads Bollklubb Karlsson

Non si chiude con Odgaard il calciomercato Bologna. Con un comunicato la società rossoblu ha fatto sapere di aver chiuse per altri due calciatori molto giovani – 2004 e 2005 – in queste ultime ore. Di seguito il comunicato del club.

«Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Halmstads Bollklubb il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Kazper Karlsson (2005) a titolo definitivo, e dal FC Internazionale il diritto alle prestazioni sportive del difensore Alem Nezirevic (2004) a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG