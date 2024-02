Si torna a parlare abbastanza spesso del nuovo stadio dei due club milanesi perché il primo cittadino sta provando a tenerli nella sua città.

Inter e Milan da tempo vogliono dotarsi di un nuovo stadio perché con San Siro si guadagna troppo poco rispetto a quanto incassano i top club europei dai rispettivi impianti.

Fallito il progetto originale

Dapprima l’idea dei due club era quella di demolire il Meazza insieme per costruire il nuovo stadio ma negli ultimi mesi si è parlato del vincolo storico che si attua alle opere d’arte: è quindi impossibile abbatterlo. Il vincolo è ancora un qualcosa di ufficioso ma ben presto dovrebbe diventare ufficiale.

Giuseppe Sala

Le ultime novità

Pochi giorni fa è stato presentato un progetto realizzato dallo studio Arco Associati che prevede la ristrutturazione di San Siro: le squadre potrebbero giocare anche a lavori in corso, come sta avvenendo ormai da anni all’Atalanta. Questo progetto prevederebbe la costruzione di un quarto anello, la riduzione della capienza a 70000 posti ma con sedute molto più comode e soprattutto molto più spazio dedicato all’hospitality, quello che chiedono i club. Il sindaco Sala sta cercando di convincere Inter e Milan o almeno una di esse a restare al Meazza, i lavori costerebbero 300 milioni. La Gazzetta dello Sport ritiene però che la missione del primo cittadino sia quasi impossibile perché entrambe le squadre (più i rossoneri per la verità) sembrano focalizzate sui nuovi progetti in solitario fuori dai confini di Milano.

L’articolo Nuovo stadio: difficile che Sala riesca a convincere Inter e Milan a restare a San Siro proviene da Notizie Inter.

