L’ex centrocampista del Sassuolo si trasferisce in Inghilterra e lascia definitivamente i nerazzurri con 6 mesi di anticipo.

L’Inter mette a segno una cessione nell’ultimo giorno di mercato: accordo raggiunto con il Leicester per la cessione di Stefano Sensi.

Lampi di classe e tanti infortuni

I nerazzurri lo presero nel 2019 dal Sassuolo inizialmente in prestito ma fu chiaro a tutti abbastanza presto che il giocatore aveva classe. L’impatto fu grandioso, i primi 2 mesi con Conte furono magici, l’ex Sassuolo giocava anche meglio di Barella ma già ad ottobre arrivò il primo infortunio muscolare: da quel momento in poi non tornò più il giocatore che più di qualcuno aveva accostato addirittura ad Iniesta. L’Inter nel 2020 lo riscattò comunque per 25 milioni ma il suo fisico non assecondava le sue indubbie qualità.

Sensi Stefano

La formula dell’affare

La trattativa è stata sul punto di fallire almeno un paio di volte negli ultimi giorni e anche ieri sembrava che l’affare potesse saltare. Il centrocampista alla fine è volato in Inghilterra e, come riferisce Sky Sport, la formula non prevede nessun indennizzo all’Inter nell’immediato: se il Leicester verrà promosso in Premier League ai nerazzurri andranno 2,5 milioni di euro. La squadra di Maresca è prima in classifica con 10 punti di vantaggio (e 1 partita in più) sulla seconda. Di fatto prenderà il posto in rosa dell’ex Primavera Cesare Casadei che è tornato al Chelsea, proprietario del suo cartellino. L’Inter risparmia il pagamento di 6 mesi di ingaggio all’ex Sassuolo.

