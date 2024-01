Il Bologna ha chiuso l’operazione per Jens Odgaard, attaccante danese classe ’99 proveniente dall’AZ Alkmaar

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Bologna avrebbe trovato l’accordo per Jens Odgaard dell’AZ Alkmaar. Il calciatore sostituirà così Sydney Van Hooijdonk, ormai ad un passo dal Norwich.

Per Odgaard si tratta di un ritorno in Italia dopo aver vestito la maglia del Sassuolo in passato. L’operazione è sulla base del prestito con diritto di riscatto. Ennesimo colpo di questo calciomercato dei rossoblù dopo Ilic e Castro.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG