Calciomercato Bologna, Orsolini potrebbe passare alla Lazio, che è pronta a mettere sul piatto Cancellieri

Riccardo Orsolini potrebbe lasciare il Bologna in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sull’esterno ci sarebbe la Lazio. Sartori per l’esterno italiano chiede almeno 15 milioni, ma i biancocelesti pensando ad inserire delle contropartite, come Cancellieri, gradita ai rossoblu.

Per i biancocelesti Orsolini si tratta di una alternativa a Berardi, per il quale il Sassuolo chiede 30 milioni di euro.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG