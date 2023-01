Calciomercato Cagliari: la situazione di Contini tra Napoli e Sampdoria complica, ma non impedisce ai rossoblu di lavorare per Sirigu

Prosegue il mese di gennaio, continua ad avvicinarsi la prossima partita di campionato del Cagliari e, soprattutto, prosegue il calciomercato invernale. La formazione rossoblù è alla caccia di un profilo esperto fra i pali: il nome è solo uno. Si tratta di Salvatore Sirigu, portiere classe’ 87, campione d’Europa con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini e leader carismatico nello spogliatoio.

La trattativa però potrebbe trovare degli ostacoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe saltato l’approdo del portiere Igor Vekic dal Pacos Ferreira alla Sampdoria che, di fatto, blocca il ritorno al Napoli di Nikita Contini. Il non aver trovato un vice portiere per Emil Audero, di fatto, non libera Contini e potrebbe non liberare l’uscita di Sirigu. Tuttavia, questo intreccio di mercato complicherebbe, ma non escluderebbe la trattativa fra il Cagliari e il portiere sardo. In caso di partenza dell’estremo difensore sardo, il Napoli piomberebbe nuovamente sul mercato alla ricerca di un portiere più esperto di Contini.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARINEWS24.COM

L’articolo Calciomercato Cagliari: Contini complica l’arrivo di Sirigu proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG