Calciomercato Cagliari, si va verso la permanenza di Raoul Bellanova all’Inter: i nerazzurri pronti a pagare il riscatto di 7 milioni

Nella giornata odierna, a meno di tre settimane dall’inizio del calciomercato, iniziano a muoversi alcune caselle in vista della stagione del ritorno in Serie A per il Cagliari. É molto probabile che vengano rinnovati i contatti tra il Cagliari e l’Inter, in cui balla il nome dell’esterno destro Raoul Bellanova.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, i nerazzurri sarebbero inclini a pagare i 7 milioni del riscatto dell’esterno.

