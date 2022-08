Calciomercato Cagliari, ufficializzato l’arrivo di Alberto Dossena in rossoblu. Il difensore classe 1998 arriva dall’Avellino

Il Cagliari annuncia ufficialmente di aver aggiunto Alberto Dossena all’organico di mister Fabio Liverani. Dopo le indiscrezioni e le successive conferme delle ultime ore, il difensore classe ’98 arriva dall’Avellino. Ecco, di seguito, il comunicato del club rossoblù.

«Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto dall’Avellino delle prestazioni sportive di Alberto Dossena che si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2026. Nato a Brescia, classe 1998, è cresciuto calcisticamente nel Settore giovanile dell’Atalanta. Ha debuttato in B a 19 anni tra le fila del Perugia: il primo gol è arrivato il 28 ottobre 2017 nel 3-3 contro la Cremonese. Ha indossato poi le maglie di Siena, Pistoiese e ad Alessandria, prima di trasferirsi ad Avellino nell’estate 2020. In Irpinia ha collezionato in due stagioni 55 gare e 3 reti, diventando uno dei cardini della squadra. In totale ha collezionato tra i professionisti già 129 presenze. Difensore centrale forte fisicamente – è alto ben 193 cm – abile in marcatura, fa valere la sua stazza nel gioco aereo rendendosi pericoloso anche in fase offensiva. Giovane con ampi margini di miglioramento, arriva a rinforzare la retroguardia rossoblù. Benarrivato nel Cagliari, Alberto»

L’articolo Calciomercato Cagliari: UFFICIALE l’arrivo di Alberto Dossena proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG