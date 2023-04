Prima di Milan-Empoli, il presidente del club toscano Fabrizio Corsi ha espresso a RadioSportiva questa convinzione riguardante il suo gioiellino Tommaso Baldanzi

Prima di Milan-Empoli, il presidente del club toscano Fabrizio Corsi ha espresso a RadioSportiva questa convinzione riguardante il suo gioiellino Tommaso Baldanzi:

«Non conta quello che si fa prima di Natale ma conta soprattutto quello che si fa nelle ultime 10 partite, soprattutto se si parla di prospettive di giocare in club più importanti. Tutti devono confermare quello che hanno fatto vedere. Diventa decisivo per noi e anche per loro l’ultima fase del campionato». L’idea è di fargli completare la maturazione in casa, prima di metterlo sul mercato. Noi comunque pensiamo di potercelo godere ancora un anno. Pensiamo che sia lui sia Fazzini debbano ancora completarsi prima di tutto dal punto di vista fisico».

Dopo averlo visto a San Siro, che idea si saranno fatta i dirigenti rossoneri vista la brillantissima prestazione del ragazzo.

