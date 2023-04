Tutti i numeri della sfida tra Lazio e Juventus, terminata con il punteggio di 2-1 per i biancocelesti. I dettagli

É stata anche una partita avvincente quella tra Lazio e Juventus, non perfetta sul piano tecnico ma con la gemma del secondo gol biancoceleste, che ha deciso la gara con una delle più belle azioni del torneo. Ecco i numeri della sfida.

Colpiscono alcune cose: l’equilibrio nel possesso palla si è raggiunto nella ripresa, con la necessità della Juve di recuperare il risultato e il ricorso al 4-3-3 con l’inserimento di Chiesa. É stata una gara fallosa ma non oltre ma media: semmai sono tanti i cartellini gialli ricevuto dai bianconeri, ben 5. Le due formazioni hanno cercato moltissimo i cross, effettuandone complessivamente 45, una strategia che ha funzionato non solo per la rete di Zaccagni, ma anche per le tante situazioni nelle quali le difese hanno avuto il loro bel daffare per cavarsela.

Il migliore in campo, prendendo a campione due quotidiani, è stato Mattia Zaccagni. CORRIERE DELLO SPORT – voto 7,5. «Fulminante, l’arciere alato. L’uomo derby, ancora lui. Non poteva non finalizzare il tacco d’oro di Luis Alberto. In segno di rispetto gli ha lucidato gli scarpini. Ha sgommato da subito costringendo Cuadrado alle figuracce, ai falli disperati. Suo il gol del 2-1 ed era stato suo il cross-assist per Milinkovic, un gioiello di così raffinata gittata… Uscito per infortunio e le cicatrici lasciategli da Cuadrado».

CORRIERE DELLA SERA – voto 8. «Ancora una volta il migliore. Decimo gol stagionale, è in uno stato di forma eccellente. É lui il segreto di questa Lazio».

Sul versante bianconero, il migliore viene considerato Adrien Rabiot. Con una significativa differenza. Il quotidiano sportivo lo saluta con un 7,5 motivato dalla considerazione che «la sua partita si è impennata subito». Per la testata politica, invece, il merito non va oltre il 6,5, con la considerazione di come sia stato «l’ultimo ad arrendersi».

