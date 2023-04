Il Parma vuole e deve dare continuità alla vittoria contro il Palermo se vuole restare in corsa per i playoff: a Cittadella potrà contare anche sulle statistiche positive

Il Parma vuole e deve dare continuità alla vittoria contro il Palermo se vuole restare in corsa per i playoff: a Cittadella potrà contare anche sulle statistiche positive. Con Guidolin in panchina fu festa promozione proprio al Tombolato. Uno stadio che non può rievocare dolci ricordi ai tifosi gialloblù. Una serie A da inseguire anche in questa stagione, ma se allora fu diretta quest’anno c’è necessariamente da blindare la posizione nei playoff.

Dopo la vittoria per 2 a 1 al rientro dalla sosta contro una diretta concorrente come la squadra di Corini, Pecchia vuole dare continuità e trovare la seconda vittoria consecutiva che poche volte in stagione è successa (solo a inizio campionato). A Cittadella il Parma se vuole ambire ai playoff ed essere una outsider di tutto rispetto non può permettersi passi falsi e anche qui le statistiche giocano a fare degli emiliani. Sin qui sono sette le volte che si sono incrociate le due squadre al Tombolato e ad oggi il Parma non ha mai perso raccogliendo 3 pareggi e 4 vittorie.

Numeri ai quali non vuole assolutamente pensare Fabio Pecchia, che in conferenza stampa ha parlato di gruppo: «Da otto mesi lavoro a Parma, sin dall’inizio ho respirato un senso di unione tra squadra, staff tecnico, staff, proprietà e dirigenza. Questo sia quando le cose sono andate bene che meno bene, rimane il senso di unione e compattezza, oltre ai momenti. La squadra deve essere proiettata sulla partita, ciò che succede deve solo rafforzare l’unione e la voglia di stare insieme».

