Calciomercato Empoli, tutto pronto per l’arrivo dell’attaccante del Como Cerri. Ecco i dettagli dell’affare

Secondo quanto riportato da Pianeta Empoli, sarebbe praticamente fatta per l’arrivo dell’attaccante Alberto Cerri (ex Juve) dal Como: un colpo per cercare di alzare il livello dell’attacco.

L’Empoli è pronto a far suo il giocatore con la seguente formula: prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro.

