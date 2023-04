Calciomercato Empoli, c’è l’interesse dell’Inter per Vicario: primi contatti ieri al Castellani con la dirigenza nerazzurra

Durante l’incontro tra Empoli e Inter c’è stato un incontro tra le due dirigenze per parlare di Vicario.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere dei toscani è il primo indiziato per sostituire Onana in caso di addio a fine stagione. I nerazzurri puntano a cederlo al Chelsea per 40 milioni: in quel caso dirotterebbero metà di quella cifra per Vicario.

