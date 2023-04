Calciomercato Inter, Liverpool e PSG tentano Barella e senza qualificazione alla Champions League è difficile convincerlo a restare

Legato all’Inter da un contratto fino al 2026, in teoria, Barella è un punto fermo della squadra della prossima stagione, colui che rappresenta l’anima italiana della squadra e dunque un elemento difficile da sostituire. Con la qualificazione alla Champions 2023-24 messa in forte dubbio la partenza in caso di grande offerta non può essere esclusa.

Barella è da tempo nel mirino del Liverpool di Klopp che da qualche giorno si è ritirato dalla corsa al primo obiettivo delle big di tutta Europa, Jude Bellingham del Borussia Dortmund. In Francia sono certi che recentemente anche il Psg abbia monitorato con attenzione le sue prestazioni e che sia pronto a fare un’offerta per averlo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

