Calciomercato Juve: i bianconeri sulle tracce di Noussair Mazraoui, che potrebbe lasciare il Bayern Monaco dopo appena un anno

Dopo appena un anno al Bayern Monaco, Noussair Mazraoui potrebbe lasciare i tedeschi e tra le squadre interessate al terzino ex Ajax, secondo quanto riportato da Abendzeitung, c’è anche la Juve.

Il giocatore ha dimostrato recentemente in una intervista il suo malcontento per lo scarso impiego da quando è arrivato in estate.

