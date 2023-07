Calciomercato Genoa, positivi gli ultimi contatti per l’acquisto di Mateo Retegui: adesso c’è un obiettivo preciso

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Genoa ha avuto contatti positivi per l’acquisto di Mateo Retegui, individuato come il giusto rinforzo per l’attacco del Grifone.

La volontà dei liguri è quella di chiudere l’affare già in settimana, senza però perdere di vista l’alternativa Ohio, in forza allo Standard Liegi, club con la stessa proprietà dei rossoblù.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG