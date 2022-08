Calciomercato Genoa, i rossoblu stanno cercando di riportare a Genova Kevin Strootman, che piace anche in Spagna

Il Genoa ha avviato i contatti per un possibile ritorno in Liguria di Kevin Strootman. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia.

L’olandese, attualmente tesserato con il Marsiglia ha anche richieste dalla Spagna. Nelle prossime ore però la situazione si potrebbe sbloccare a vantaggio dei rossoblu.

L’articolo Calciomercato Genoa, si lavora al ritorno di Strootman proviene da Calcio News 24.

