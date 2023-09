Calciomercato Inter, obiettivo Papu Gomez: l’argentino aspetta la chiamata dei nerazzurri per sostituire Arnautovic

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, ci sono novità importanti in ottica calciomercato per quanto concerne l’Inter: soprattutto per compensare l’assenza di Marko Arnautovic (assente per molto tempo causa infortunio).

Il nome in pole position è sempre quello di Papu Gomez: che tra varie offerte anche dall’Arabia sta aspettando una chiamata dall’Europa, su tutti quella della stessa Inter. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

