Gli uomini di calciomercato dell’Inter sono al lavoro per risolvere alcune questioni relative ai rinnovi ma anche ai prossimi acquisti

Il calciomercato Inter si muove, con i dirigenti al lavoro per rinnovare i calciatori in scadenza e per muoversi in anticipo per i prossimi innesti. A fare il punto in casa nerazzurra è Sky Sport.

La priorità è rappresentata dal prolungamento di contratto di Mkhitaryan, che è in scadenza nel 2024: poi si passera a Dumfries (2025) e, successivamente, a Dimarco, Barella e Lautaro (nel 2026). Gli obiettivi sul tavolo sono 3: rinnovi, consolidamento della rosa attuale e opportunità last minute al netto di imprevisti.

Sul fronte acquisti si continua a monitorare Tiago Djalo per la difesa, come opzione a parametro zero, ma c’è la concorrenza di Juve e Barcellona. Un nome caldo per l’attacco resta Mehdi Taremi. Si capirà dopo la pausa cosa fare sugli esterni, con Juan Cuadrado ancora fermo ai box (e Pavard che ne avrà per almeno 2 mesi).

L’articolo Calciomercato Inter, 3 obiettivi sul tavolo: il punto tra acquisti e rinnovi proviene da Inter News 24.

