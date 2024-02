Calciomercato Inter, addio di un solo big in estate: tutti gli indizi portano a lui. Gli scenari per la sessione estiva dei nerazzurri

I piani del calciomercato Inter per la prossima stagione passeranno anche dalle cessioni. I nerazzurri sperano di poter trattenere tutti i propri prezzi pregiati, ma una cessione importante è necessaria per fare cassa e per poter fare nuovi acquisti.

Stando a Tuttosport, tutti gli indizi portano a pensare che il sacrificato in estate sarà Denzel Dumfries. Per il club di Viale della Liberazione questa sarà l’ultima occasione per monetizzare sul cartellino dell’olandese, essendo quest’ultimo in scadenza nel 2025.

L’articolo Calciomercato Inter, addio di un solo big in estate: tutti gli indizi portano a lui proviene da Inter News 24.

