Calciomercato Inter, Agoumé sempre più vicino all’addio: i numeri relativi al suo minutaggio parlano chiaro. Ecco chi lo vuole

Rimasto in nerazzurro in estate, nonostante la foltissima concorrenza nel reparto di centrocampo, Lucien Agoumé potrebbe essere uno dei calciatori a salutare nel calciomercato Inter di gennaio.

Sulle sue tracce ci sarebbe il Bari, in Serie B. Il francese classe 2002 deve ancora convincersi, preferendo competere nei massimi campionati (che sia in Italia o all’estero). Tuttavia è chiaro che lo spazio in nerazzurro difficilmente lo troverà nel corso di questa stagione: finora i minuti collezionati da lui sono appena 4, in occasione del suo ingresso in campo nel corso di Salernitana Inter del 30 settembre 2023.

L’articolo Calciomercato Inter, Agoumé sempre più vicino all’addio: i numeri parlano chiaro proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG