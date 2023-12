Calciomercato Inter, Agoumé può andare via a gennaio? Un club di Serie B in pressing per il centrocampista, ma c’è un ostacolo

Tra gli elementi in uscita dal calciomercato Inter c’è senza dubbio Lucien Agoumé, rimasto in estate nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi ma coperto dalle tantissime alternative del tecnico per il reparto del centrocampo (solo 4 minuti in campo per lui da subentrato nel match vinto dai nerazzurri contro la Salernitana per 0 a 4).

Ad essere interessato al francese sarebbe il Bari, in Serie B. Un fattore che potrebbe ostacolare la trattativa è la volontà del calciatore, che pare non aver intenzione di lasciare la Serie A per un campionato inferiore. A riferire la notizia è Calciomercato.com.

