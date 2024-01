Novità per il calciomercato Inter, Juan Musso è il nuovo obiettivo nerazzurro, ecco tutti i dettagli e retroscena sul portiere dall’Atalanta

Il calciomercato Inter non dorme mai, ed ecco che come riportato da Tuttosport i nerazzurri si starebbero preoccupando già del portiere da affiancare a Yann Sommer per il prossimo anno.

L’ Atalanta, a tal proposito, non avrebbe il tempo per vendere la retroguardia a 12 milioni, (questo è quanto lo valuta il club di Percassi), per via della scadenza di contratto per il portiere argentino, fissata al 30 giugno 2025. Ipotesi, si legge, che il portiere possa dunque raggiungere l’amico Lautaro in estate, proprio nelle vesti di secondo.

L’articolo Calciomercato Inter, all-in su Musso: un dettaglio agevola Marotta proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG