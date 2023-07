Le parole del centrocampista dell’Empoli Tommaso Baldanzi, molto seguito dall’Inter in questa sessione di mercato

Tommaso Baldanzi, centrocampista dell’Empoli e molto seguito dall’Inter sul mercato, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

LE PAROLE – «Speravo di giocare, ma non così tanto. Sono davvero contento di quello che ho fatto e dei traguardi che abbiamo raggiunto insieme. L’ambiente giusto aiuta sempre, in un’altra società non avremmo avuto questa opportunità così presto, lo so. E io dirò sempre che sono molto grato all’Empoli».

