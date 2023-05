Arrivano buone notizie per l’esterno nerazzurro, vicino ad un possibile riscatto

Ci sarebbero novità per ii riscatto di Raoul Bellanova, giocatore in prestito all‘Inter dal Cagliari.

Come riportato da TMW, il buon rendimento recente del giocatore starebbe portando la società nerazzurra a confermare l’esterno anche per la prossima stagione. Riscatto fissato a 7 milioni.

L’articolo Calciomercato Inter, Bellanova vicino al riscatto: i dettagli proviene da Inter News 24.

