I due ex Inter Leonardo Bonucci e Robin Gosens giocheranno insieme alla corte dell’Union Berlin? La situazione

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, Bonucci e Gosens (entrambi ex Inter) potrebbero giocare insieme questa stagione per rilanciarsi completamente.

L’Union Berlin infatti sta trattando con il difensore per cercare di portarlo alla propria corte dopo aver fatto suo l’esterno.

L’articolo Calciomercato Inter, Bonucci e Gosens insieme. Ecco perché proviene da Inter News 24.

