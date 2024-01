Tajon Buchanan è il primo acquisto del 2024 dell’Inter, ma i tempi del suo ambientamento cominciano a subire scossoni

Oggi, intorno alle 10.20 Tajon Buchanan comincerà l’iter che lo legherà all‘Inter, ma la sua permanenza a Milano sarà brevissima.

Come rende noto Tuttosport, infatti, nella notte si recherà in Belgio per sbrigare alcune pratiche burocratiche indispensabili per ottenere il permesso di soggiorno, requisito obbligatorio per i calciatori extracomunitari.

