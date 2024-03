Tobe Leysen è uno dei nuovi protagonisti del calciomercato Inter, i nerazzurri hanno deciso di puntare su di lui

La questione portieri è uno dei temi caldi per il calciomercato Inter. Secondo Tuttosport la dirigenza nerazzurra valuta il profilo di Tobe Leysen non solo come vice Sommer.

L’estremo difensore potrebbe acquistato e poi girato in prestito (da titolare) in Serie A in modo da farlo crescere. Si può quindi fare la doppia operazione Leysen-Di Gregorio.

L’articolo Calciomercato Inter, c’è il piano per arrivare a Leysen: cosa filtra proviene da Inter News 24.

