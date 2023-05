Calciomercato Inter, individuato il sostituto di Milan Skriniar, ma un infortunio cambia tutto nelle mosse dei nerazzurri

Nel calcio i dettagli possono cambiare la storia, come accaduto al sostituto che l’Inter aveva individuato per rimpiazzare l’addio di Milan Skriniar. A riferirlo è Calciomercato.com.

Si parlava di Tiago Djaló, centrale classe 2000 di proprietà del Lille che sarebbe potuto arrivare anche a gennaio, anticipando così la partenza dello slovacco in direzione Parigi, ma un brutto infortunio ha complicato inevitabilmente le cose. I nerazzurri avevano già trovato l’accordo, ma poi il calciatore ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Trattativa dunque in stop, ma che potrebbe comunque andare in porto in estate.

