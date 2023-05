I nerazzurri brillano in questa edizione della massima competizione europea per club: è il reparto arretrato quelle che regala le più grandi soddisfazioni.

L’Inter sta disputando una grandissima Champions League in questa stagione mentre in campionato non è mai stata in lotta per lo Scudetto. La Gazzetta dello Sport celebra le 7 volte che i nerazzurri sono riusciti a tenere la porta inviolata: è record al pari del Bayern Monaco, nessuna delle 32 squadre partecipanti ha fatto meglio.

Merito di Onana ma ovviamente anche di tutti i difensori impiegati. Se si allarga il discorso anche a campionato e Coppa Italia, l’Inter ha subìto solo 1 goal nelle ultime 6 gare; per quel che riguarda i derby era addirittura dal 1980 che i nerazzurri non facevano registrare 3 clean sheets consecutivi.

