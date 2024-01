Tra i movimenti degli ultimi giorni di calciomercato, un ex Inter ha in programma le visite mediche in un club di Serie A

Matteo Lovato, ex calciatore dell’Inter e attualmente alla Salernitana, è sempre più vicino al trasferimento al Torino.

Come riportato da Sky Sport 24, il difensore centrale è atteso in giornata nel capoluogo piemontese per le visite mediche.

L’articolo Calciomercato Inter, cessione in vista per ex nerazzurro: i dettagli proviene da Inter News 24.

