L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha messo in cantiere una mossa per la sessione estiva di calciomercato, battendo la concorrenza

Come si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il buon Beppe Marotta, ad dell’Inter, è riuscito ad assicurarsi Piotr Zielinski dal Napoli, a parametro zero in estate.

Il suo rinnovo coi partenopei è naufragato in un punto critico, intrappolato nelle dispute tra il club e l’agente Bart Bolek.

Senza esitazione, l’Inter, guidata da Marotta, ha colto l’opportunità di assicurarsi gratuitamente il giocatore, superando la concorrenza di club come il Lipsia, alcuni inglesi (in primo luogo il West Ham) e persino la Juve. L’asta virtuale è praticamente chiusa, con la vittoria dell’Inter.

A meno di sorprendenti sviluppi con il Napoli, attualmente difficili da prevedere, Zielinski, nonostante il suo amore profondo per la maglia e l’ambiente azzurri, si prepara a cambiare squadra e città a giugno.

