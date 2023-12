Calciomercato Inter, arriva il colpo grosso messo a segno per il futuro: tutto fatto per il rinnovo di contratto di questo giocatore

Notizia importantissima per il calciomercato Inter, che piazza un importante colpo per il proprio presente e per il futuro. Il Corriere della Sera parla di un accordo trovato tra i nerazzurri e Lautaro Martinez per il prolungamento di contratto di quest’ultimo.

Sul quotidiano si legge: «Il mercato della capolista è proiettato sulla prossima stagione, ma intanto ha messo a segno un colpo grosso: Lautaro Martinez è d’accordo per allungare il contratto dal 2026 al 2028 a circa 7 milioni netti».

