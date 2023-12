Il centravanti e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, si esprime così sull’inizio di stagione dei nerazzurri e sul suo rinnovo di contratto

Intervistato da Sportmediaset, Lautaro Martinez fa un annuncio sul suo rinnovo di contratto con l’Inter e parla dell’inizio di stagione dei nerazzurri. Queste le prime anticipazioni dell’intervista.

RINNOVO? – «Manca poco. Firma a capodanno? Spero domani! Sono tranquillo e sereno, qui mi sento bene e ho tanta voglia di rinnovare».

SULL’INIZIO DI STAGIONE – «Sinceramente me lo aspettavo anche se non credevo ingranassimo così velocemente: in estate sono partiti 12 giocatori, sono arrivati ragazzi straordinari che lavorano bene dal primo giorno ma non mi aspettavo ci integrassimo tutti così in fretta».

L’articolo Lautaro annuncia: «Rinnovo? Manca poco, firmo anche domani. Non mi aspettavo che…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG