L’Inter potrebbe intervenire in ottica calciomercato nell’imminente finestra di gennaio soltanto in un caso: i dettagli

Come si legge sul Corriere dello Sport, il lento recupero di Juan Cuadrado potrebbe spingere la dirigenza dell’Inter ad intervenire in maniera certosina sul calciomercato durante la sessione di gennaio.

CALCIOMERCATO INTER- L’intervento chirurgico per i problemi al tendine d’Achille è stato scongiurato e il responso che arriverà da questa pausa per le nazionali sarà decisivo, visto che i dirigenti sono pronti a fare tutte le valutazioni del caso in vista del mercato di gennaio.

In caso di mancato recupero nel breve termine, verrà eventualmente presa in considerazione l’idea di fare ricorso al mercato di riparazione a gennaio, per offrire un’opzione in più a Inzaghi su una fascia dove Dumfries fin qui ha fatto gli straordinari.

