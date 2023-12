Calciomercato Inter, derby col Milan per Taremi e Colpani? Le quote dei bookmakers per il talento del Monza e per l’attaccante del Porto

Ci sono degli obiettivi comuni tra il calciomercato Inter e quello del Milan. Due di essi sono Mehdi Taremi e Andrea Colpani. L’attaccante iraniano era stato ad un passo dai rossoneri la scorsa estate, adesso i nerazzurri insistono per il suo arrivo a parametro zero a giugno. Il talento del Monza, invece, è il grande sogno di entrambe le milanesi.

I bookmakers si sono espressi con le quote relative ad i possibili acquisti dei due per le milanesi. L’arrivo in nerazzurro di Taremi è dato a a 2,25 su Snai e 3 su Sisal. Club di Viale della Liberazione nettamente favorito rispetto ai cugini, la cui quota per l’arrivo dell’attaccante del Porto è di 7,50. Discorso diverso per Colpani, con il Milan favorito secondo i bookies a quota 3,50 per il suo arrivo dal Monza, mentre l’Inter rincorre a quota 9.

L’articolo Calciomercato Inter, derby col Milan per Taremi e Colpani? Le quote dei bookmakers proviene da Inter News 24.

