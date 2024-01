Il calciomercato Inter passa dalla cessione di Stefano Senesi al Leicester, retroscena svelato da di Di Marzio sulle possibilità del riscatto

Ultime ore di attesa e poi il calciomercato Inter dovrebbe far registrare una nuova trattativa in chiusura. Parliamo di Stefano Sensi, talento pronto a lasciare i nerazzurri per trasferirsi al Leicester.

Come riportato sul proprio sito web gianlucadimarzio.com, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fornito nuovi dettagli a riguardo. La cessione potrebbe essere intavolata come prestito oneroso a circa cinquecentomila euro. Il cui riscatto diverrebbe obbligatorio in caso di promozione in Premier da parte del club inglese. Il giocatore è atteso già nella tarda serata di martedì oltremanica per firmare il contratto.

L’articolo Calciomercato Inter, Di Marzio: «Sensi al Leicester, il riscatto diventa obbligatorio se…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG