Il calciomercato Inter lavora anche ai movimenti in uscita, con Dumfries sempre più lontano dai nerazzurri: le ultime di Romano

Come rende noto Fabrizio Romano, Denzel Dumfries è sempre più lontano dal calciomercato Inter. I discorsi per il rinnovo continuano a non trovare una quadra.

C’è la reale possibilità che il giocatore venga ceduto nella finestra estiva di mercato.

L’articolo Calciomercato Inter, Dumfries sempre più vicino all’addio: le ultime proviene da Inter News 24.

