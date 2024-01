L’Inter sta per concludere la trattativa col Porto per l’ingaggio di Mehdi Taremi: ecco i dettagli sui tempi tecnici

L’esperto di mercato Fabrizio Romano, in onda su Kick, offre aggiornamenti sulla trattativa dei nerazzurri per Taremi.

TAREMI INTER – «Taremi? E’ un discorso da ultimare: l’Inter ha un accordo verbale e sta aspettando la fine della Coppa d’Asia e i tempi tecnici per firmare e fare le visite. Per Taremi non credo proprio possano anticiparlo a gennaio, penso voglia completare la stagione al Porto: mesi fa l’Inter ha provato a capire le condizioni, ma ha capito che il Porto non avesse voglia di fare sconti»

L’articolo Taremi Inter, ecco quando ci saranno visite mediche e firma proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG