Valentin Carboni sempre più protagonista del calciomercato dell’Inter, squadra in cui potrebbe tornare a gennaio

È ancora in fermento il calciomercato in entrata per l’Inter. Secondo quanto riportato nell’edizione odierne di Tuttosport, è ancora viva l’idea che Valentin Carboni possa già tornare alla base a gennaio.

Tutto dipende dalla cessione di Sanchez: se il cileno dovesse partire, i nerazzurri potrebbero veramente richiamare Carboni a disposizione di Inzaghi.

L’articolo Calciomercato Inter, è viva l’ipotesi Carboni a gennaio: gli scenari proviene da Inter News 24.

