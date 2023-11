L’Inter si è mossa per ingaggiare il difensore del Lille Djalò, già seguito da tempo da Ausilio e molto apprezzato in casa nerazzurra

Come riporta Nicolò Schira su Twitter, l‘Inter si è mossa per Djalò, difensore del Lille in scadenza a giugno 2024.

#Inter are currently leading the race to sign #Lille’s centre-back Tiago #Djalò as a free agent from July 2024. Offered a long-term contract. Piero #Ausilio wants him since the last year. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 19, 2023

