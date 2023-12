Calciomercato Inter, fiducia a Sanchez e Arnautovic? Riflessioni in corso per l’attacco, ecco la scelta del club per gennaio

Si riflette sul calciomercato Inter sul da farsi. A gennaio ci saranno altre priorità: una su tutte l’esterno destro (con Buchanan in pole). Verrà accantonata l’ipotesi di un intervento in attacco?

A parlarne è Sky Sport, che spiega come i nerazzurri fanno sapere di avere la massima fiducia nei confronti di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic, e che dunque per il momento non interverranno per nuovi innesti nel reparto offensivo.

