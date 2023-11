L’ultima folle idea di calciomercato dell’Inter porta a Thiago Alcantara del Liverpool, ma c’è anche una rivale: i dettagli

Il calciomercato Inter è sempre attento alle occasioni a parametro zero. Un di queste può arrivare dalla Premier League. Il nome è altisonante: si tratta di Thiago Alcantara, centrocampista del Liverpool alle prese con un problema fisico all’anca, che lo sta tenendo lontano dal campo.

A rivelare dell’interesse dei nerazzurri per un suo eventuale acquisto a parametro zero (il suo contratto con i Reds scadrà a giugno) è stato il Daily Mail. Per il centrocampista trentunenne non mancherà però la concorrenza, tra cui quella della Juve.

L’articolo Calciomercato Inter, folle idea dall’Inghilterra: occhi su Alcantara proviene da Inter News 24.

