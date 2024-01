Offerta di calciomercato per l’Inter da parte della Fiorentina per Valentin Carboni, ecco la proposta viola e la risposta dei nerazzurri

Novità importanti per quanto concerne il calciomercato Inter. Come riportato da Sky, una squadra avrebbe messo nel mirino Valentin Carboni. Parliamo della Fiorentina, ironia della sorte, ultimo avversario dei nerazzurri in campionato.

Il club Viola avrebbe presentato un’offerta pari a ben 20 milioni di euro per il talento dei meneghini (attualmente impegnato col Monza). No secco la risposta dell’Inter. L’argente, almeno per ora, sarebbe ritenuto incedibile da parte della dirigenza della compagine lombarda.

