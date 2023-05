Calciomercato Inter, futuro all’Inter per Fabbian? Le ultime sul futuro del giovane centrocampista nerazzurro

Futuro o nuova avventura per Giovanni Fabbian? Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbero novità per quanto riguarda il futuro del giovane centrocampista dell’Inter.

Sembrerebbe essere vicino alla conferma in nerazzurro per l’anno prossimo, salvo clamorosi inserimenti in altre tipo di trattative, come quella per Scalvini.

