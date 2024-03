Calciomercato Inter: Giroud lascia il Milan, il possibile sostituto piace anche ai nerazzurri. L’intreccio per il centravanti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport non sembra avere più dubbi: Olivier Giroud avrebbe scelto di lasciare il Milan al termine della stagione, desideroso di provare una nuova avventura professionale e di vita. Stando a quanto si apprende sarebbero due le ipotesi sul tavolo del francese, entrambe portano in MLS: da un lato un trasferimento a New York, dall’altro a Los Angeles. La decisione verrà presa nelle prossime settimane.

Tra gli obiettivi principali dei rossoneri per rimpiazzarlo ci sarebbe Joshua Zirkzee, seguito con interesse anche dal calciomercato Inter. Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, sull’olandese però c’è un intreccio: tutto o quasi dipende dal Bayern Monaco, che ha la possibilità di riprenderlo dal Bologna per 40 milioni di euro.

L’articolo Calciomercato Inter: Giroud lascia il Milan, il possibile sostituto piace anche ai nerazzurri proviene da Inter News 24.

