Rinnovo Giroud, ecco l’ultima mossa disperata del Milan: cosa filtra sul futuro del francese, in scadenza a fine stagione

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Olivier Giroud, attaccante in forza al Milan il cui futuro sembra sempre più proiettato in MLS.

I rossoneri in questa situazione sono spettatori: possono proporre il rinnovo del contratto in in scadenza a fine stagione ma sanno che, questa volta, la scelta del giocatore non sarà tecnica o economica. Tutto dipenderà da cosa vorrà fare il francese, sempre più propenso a intraprendere una nuova avventura lontano dall’Europa.

The post Rinnovo Giroud, ecco l’ultima mossa disperata del Milan: cosa filtra sul futuro del francese appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG