Calciomercato Milan, la rivelazione: «Sarà questo il grande investimento dell’estate». Le ultime sulle mosse dei rossoneri

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il calciomercato Milan. Giroud avrebbe deciso di interrompere la sua avventura al Milan e di proseguire la propria carriera in MLS.

Motivo per cui la dirigenza rossonera in questi mesi andrà a caccia di un nuovo attaccante con il quale aprire un nuovo ciclo: come confermato dalla Gazzetta dello Sport, sarà proprio un nuovo 9 il grande investimento dell’estate.

