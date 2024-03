Calciomercato Inter, i piani per la prossima stagione: il vero investimento sarà lì. Ecco quali sono i programmi di Marotta e Ausilio

Sul Il Giorno si fa il punto su quelli che saranno i piani del calciomercato Inter in vista della prossima stagione.

Con gli arrivi in estate di Zielinski e Taremi, la dirigenza spera di aver allungato ulteriormente le rotazioni in ottica futura, considerando che senza circa i 20 milioni tra premi e botteghino della qualificazione ai quarti, il mercato sarà di nuovo a zero. Il vero investimento sarà sui rinnovi di Lautaro, Barella, probabilmente anche di Inzaghi, di cui si è parlato anche nella giornata di mercoledì con i rispettivi agenti, passati nell’albergo dell’Inter in Spagna. (…) Stavolta si proverà a mantenere lo zoccolo duro: l’assalto alla nuova Champions e al Mondiale per Club, se quel passo in più in avanti si riuscirà a fare, avverrà con una rosa molto simile a quella di quest’anno

L’articolo Calciomercato Inter, i piani per la prossima stagione: il vero investimento sarà lì proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG